Поколение Победителей: как прошел главный парад страны в 80-ю годовщину Победы

Красная площадь - замирает. Бой сводного военного оркестра - пробирает до дрожи. И даже спустя 80 лет «Священная война» поднимает всю огромную страну. Встали и зрители на трибунах, провожая взглядом алое знамя Победы и российский триколор. Ветераны Великой Отечественной поднялись с мест, чтобы поприветствовать знаменную группу, будто и нет за их спиной тяжелых лет войны, а ведь многие прожили уже больше века.

Отчеканив 500 шагов по брусчатке, знаменная группа, а вместе с ней и 11 с половиной тысяч солдат на площади застывают в стойке «смирно». Министр обороны Андрей Белоусов - для него это был первый Парад Победы - на черном Aurus-кабриолет объехал построенные войска московского гарнизона, и под крики «Ура» вышел на доклад верховному главнокомандующему.

Юбилейный год - особый повод отдать дань величию народа, который в борьбе с фашистами пожертвовал 26-ю миллионами жизней - ради спасения всего человечества.

«Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжелую ношу войны. Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию», - заявил глава государства.

На трибуне рядом с Владимиром Путиным были лидеры более 20 государств, на груди у многих - символ, объединяющий и страны бывшего Советского Союза, которые в составе Красной Армии шли до Берлина, и те мировые державы, что по сей день помнят и ценят вклад России в истребление нацизма. Георгиевская лента и на плаще Председателя КНР. Он основной гость парада, сидел рядом с российским президентом, как лидер страны-союзника, которая внесла весомый вклад в общую Победу.

«В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран объединённых наций. Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе - после решающих битв на территории Советского Союза - приблизило Победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего», - сказал Владимир Путин.

И когда в Европе снова вспыхивают очаги нацизма, потушить их готовы потомки победителей: и те кто стоял девятого мая на Красной площади, и те - кто находится на боевом дежурстве в зоне спецоперации.

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости», - сказал президент России.

Колонну парадных расчетов возглавили военные в форме красноармейцев, в руках - штандарты десяти фронтов заключительного этапа войны и знамена прославленных соединений, с ними 80 лет назад Красная Армия разгромила самое большое зло на планете. Перед глазами зрителей история, память о которой жива благодаря единому народу и армии. За ними проходят иностранные расчеты - парадные коробки стран СНГ, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Египта.

Морпехи, десант, разведка, ФСБ, летчики, казаки, кадеты и юнармейцы - с шиком отбивали брусчатку. Но самый мощный всплеск эмоций вызвала парадная коробка из солдат и офицеров в самой обычной полевой форме, в бронежилетах и касках - словно только с фронта. Выделяли их только блестящие на солнце награды. 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества и 20 Героев России - героев СВО.

Межконтинентальный стратегический ракетный комплекс «Ярс» впервые показали на параде в Москве в 70-ю годовщину Победы. Прошло уже десять лет, но в восторг от пусковых установок зрители приходят и сегодня. Когда «Ярс» в движении, кругом все дрожит.

Среди новинок - бронемашина спецназначения «Титан», арт-системы «Гиацинт» и «Мальва», которые в прямом смысле доставали из-под земли нацистов в Курской области. Впервые на Красной площади и беспилотники - ударные и разведывательные - без них в современных боевых действиях, как без глаз. «Орланы», «Ланцеты» и «Герани» провезли по брусчатке. Увидеть их в небе - страшный сон противника. Впрочем, как и самолеты штурмовики и истребители. В небе над красной площадью «Стрижи» и «Русские витязи» показали «Кубинский бриллиант» - фигуру, повторить которую не может ни одна пилотажная группа в мире.

В конце парада Владимир Путин по традиции пожал руку каждому командиру расчетов, а их в этом году было непривычно много - более полусотни. Военные КНДР вопреки всем ожиданиям в марше не участвовали, но приехал высший офицерский состав корейской армии - тот самый, который руководил боевыми действиями солдат из Пхеньяна в операции по освобождению Курского приграничья. Владимир Путин поблагодарил их лично.

Гости парада провожали Владимира Путина аплодисментами. В этом году их количество рекордное - почти 7 тысяч.

Главные гости, конечно, ветераны Великой Отечественной. В Москву со всей России приехали почти 90 человек. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, и, конечного фронтовики, которые даже в 100 лет чувствуют себя молодыми.

Рядом с министром обороны парад смотрел 99-летний участник Великой Отечественной - Степан Гаврилович Едыкин, участник восточно-прусской операции - стал родоначальником династии военных.

«У меня правнук. Одному правнуку 21 год. Служит сейчас в армии. а второй в 9-м классе правнук. Я его спросил, сколько мне лет - он ответил правильно - я доволен. Слава Богу! С праздником!», - поделился Степан Едыкин.

Девятого мая сбылись мечты многих детей участников спецоперации. Владимир Путин, как и обещал в марте на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники отечества», пригласил их на парад. Одиннадцатилетний Виталик Куриленко, вместе с мамой смотрел парад с трибуны сжимая в руках шеврон и медали, погибшего в Донбассе отца.

Викторию и Егора Стролькиных из Ростовской области в Москву пригласил Андрей Белоусов, который исполнил скромную новогоднюю мечту детей, написанную ими на шаре «Ёлки желаний». Они хотели увидеть парад у стен Кремля, но министр обороны организовал для них настоящий трехдневный тур по Москве. Парк «Патриот», студия Грекова, Центральный музей Вооруженных сил, где ребята увидели то самое знамя Победы, которое на их глазах развивалось уже девятого мая на Красной площади.

Среди гостей и ветераны СВО, со всех направлений от Запорожья до Луганска, освобождавшие Мариуполь, Лисичанск, Артемовск и Курскую область.

«Конечно, аплодировал громко нашим братишкам. Мы все, так скажем, как то принято в гражданской жизни называть СВОшники - мы все одна большая семья, и мы все помазаны одним делом. Я сам впервые на параде на Красной площади. Это действительно очень, я не могу описать словами, как это круто это все», - поделился хорунжий Оренбургского казачьего корпуса, участник СВО Александр Мезенин.

День Победы един для всех - это праздник и для представителей других национальностей, и для людей разных вероисповеданий. Праздник - в первую очередь воинов старшего поколения, ставших примером для нынешних защитников и их духовных наставников.

«Наши имамы, десятки и десятки на фронте вместе с нашими солдатами, с нашими воинами уже 1000 и 1000, которые отдали жизни праведника на поле битвы. Пожилые, даже имамы, которым все за 70, рвутся, чтобы быть со своими сыновьями, внуками и защищать отчизну. Антихрист не пройдет», - сказал верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Девятое мая с нами разделили иностранные делегации: военные министры и атташе. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа на параде победы в Москве - впервые. Для него быть на Красной площади - это дань памяти 55 тысячам воинам - уроженцам республики, которые выбивали гитлеровцев в боях за Кавказ. Треть ушедших на фронт абхазов не вернулись с полей сражений.

«Мы, Советский Союз, выходцы - и знаем, какой ценой была завоевана Великая Победа. И сегодня многие руководители государства и государства это выходцы из Советского Союза приняли участие здесь. Это радует. Это радует тем, что мы не забываем подвиг Советского Союза, подвиг наших людей», - заявил министр обороны Республики Абхазия Владимир Ануа.

Еще одна знаковая традиция в День Победы в этом году приобрела небывалый масштаб. В возложении венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным приняли участие главы 28 государств. Лидеры КНР, Казахстана, Сербии, Словакии, Бразилии, Венесуэлы, Киргизии, Армении, Абхазии и целого ряда африканских стран и стран Азии - все склонили головы в минуту молчания.

Пока другие лидеры проходили в Кремль, в Александровском саду дольше других задержался Александр Лукашенко. Президент Белоруссии поделился личными впечатлениями от празднования Дня Победы.

«Я по телевизору и в натуре видел много парадов. Это был лучший парад. Мы это знаем, мы закупили такую технику в Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел», - поделился президент Белоруссии.

И пока кто-то запрещает в своих странах парады и шествия в честь девятого мая, пытается стереть память о кровопролитных годах Второй мировой, предать забвению ценности и подвиги бойцов, - задача России и единомышленников вопреки всем - сохранить наследие победителей. Об этом говорил Владимир Путин в Грановитой палате Кремля, на торжественном приеме зарубежных гостей, где сказал тост, которые поддержали ВСЕ без исключения лидеры государств.

«Время все дальше отделяет нас от событий Второй мировой войны, но тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утвержденных Великой Победой, за то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоевана, нашу убежденность в том, что сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу. Наша убежденность в этом только укрепляется. Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», - сказал президент России.

Там же в Кремле - трогательный момент, который лишь подтверждает, что память о Великой Победе объединяет все семьи России и других постсоветских стран. Владимир Путин передал президенту Казахстана уникальный документ - оригинал наградного листа отца Касыма Жомарта Токаева - Кемеля Токаева. Он - Герой Советского союза, был удостоен ордена Отечественной войны 2-ой степени за мужество и героизм проявленные в наступательной операции в Польше.

В рассекреченных и опубликованных документах Минобороны фигурирует и имя прадеда президента Туркменистана - Бердымухамеда Аннаева, посмертно награжденного медалью «За отвагу».

Двоюродный дядя главы Узбекистана - Шавката Мирзиеева - Урунбек Якубов в 44-м стал Героем Советского Союза за форсирование Днепра.

Старший брат отца лидера Азербайджана прервал учебу и отправился на фронт, после ранения в 43-м награжден медалью «За отвагу». Таких историй известных или простых людей миллионы. Война коснулась каждого. И память о героях жива, пока бережно хранятся семейные архивы, пока цветы лежат у памятников и могил солдатам, пока их дело продолжают потомки в зоне спецоперации. Пока их чтут и помнят.