На Красную площадь в Москве вышли парадные расчеты иностранных государств

Парадные расчеты иностранных государств вышли на Красную площадь в Москве. Они участвуют в военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году вместе с российскими участниками военного парада на Красную площадь вышли парадные расчеты 13 иностранных государств.

В число этих стран вошли Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма.

Всего же в Параде Победы в Москве в 2025 году участвуют более 11 500 человек.