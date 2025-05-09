«Ярсы» и «Искандеры» проехали по Красной площади

Ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер» проехали по Красной площади на Параде Победы. Они вошли в состав механизированной колонны. Трансляцию мероприятия ведет «Звезда».

Парад Победы в честь разгрома нацистской Германии проходит на Красной площади каждый год 9 мая. В 2025 году в нем приняли участие более 11 500 человек. Среди них - парадные расчеты 13 иностранных государств.

На этом военном параде также в виде отдельного расчета были представлены участники специальной военной операции. О том, что их поддерживает вся страна, в своей речи во время Парада Победы заявил президент России Владимир Путин.

Впервые на Красной площади в этом году появились колонна беспилотных систем, а также колесные 152-миллиметровые САУ «Мальва» и «Гиацинт-К».