МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ярсы» и «Искандеры» проехали по Красной площади

Ракетные соединения составляют основу мобильной группировки ядерных сил России.
Тимур Шерзад 2025-05-09 11:05:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер» проехали по Красной площади на Параде Победы. Они вошли в состав механизированной колонны. Трансляцию мероприятия ведет «Звезда».

Парад Победы в честь разгрома нацистской Германии проходит на Красной площади каждый год 9 мая. В 2025 году в нем приняли участие более 11 500 человек. Среди них - парадные расчеты 13 иностранных государств. 

На этом военном параде также в виде отдельного расчета были представлены участники специальной военной операции. О том, что их поддерживает вся страна, в своей речи во время Парада Победы заявил президент России Владимир Путин. 

Впервые на Красной площади в этом году появились колонна беспилотных систем, а также колесные 152-миллиметровые САУ «Мальва» и «Гиацинт-К».

#Искандер #Ярс #ракетные комплексы #Парад Победы-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 