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Колонна беспилотных систем впервые появилась на Красной площади

Среди представленных беспилотников - знаменитые «Орланы», «Ланцеты» и «Герани».
Игнат Далакян 2025-05-09 11:04:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Красную площадь впервые вышла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. 

Впервые на Параде представлены беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Все дроны нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции.

В масштабном военном параде участвуют более 11 500 военнослужащих. В том числе парадные расчеты из 13 иностранных государств

Ранее сообщалось, что на Красной площади впервые появились 152-миллиметровые артиллерийские установки на колесном шасси «Мальва» и «Гиацинт-К».

#Красная площадь #бпла #Парад Победы-2025 #расчеты беспилотных систем
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