Колонна беспилотных систем впервые появилась на Красной площади

На Красную площадь впервые вышла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем.

Впервые на Параде представлены беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань». Все дроны нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции.

В масштабном военном параде участвуют более 11 500 военнослужащих. В том числе парадные расчеты из 13 иностранных государств.

Ранее сообщалось, что на Красной площади впервые появились 152-миллиметровые артиллерийские установки на колесном шасси «Мальва» и «Гиацинт-К».