Путин после Парада поблагодарил военных КНДР

Президент России Владимир Путин под аплодисменты после Парада Победы подошел к бойцам армии КНДР. Российский президент сердечно обнял северокорейского военного.

Глава государства лично поблагодарил представителей армии КНДР, которые расположились в первом ряду почетных гостей на параде, за участие и проявленное уважение к памятной дате.

На Красной площади состоялся Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 11 500 военнослужащих, среди них - 1,5 тысячи бойцов - участники специальной военной операции.

По брусчатке проехались колонны техники, были представлены также современные образцы вооружений - впервые в этом году показали беспилотные летательные аппараты. Кроме того, появились и колесные самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт-К».