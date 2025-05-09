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Путин после Парада поблагодарил военных КНДР

Президент передал бойцам наилучшие пожелания.
Игнат Далакян 2025-05-09 11:21:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин под аплодисменты после Парада Победы подошел к бойцам армии КНДР. Российский президент сердечно обнял северокорейского военного.

Глава государства лично поблагодарил представителей армии КНДР, которые расположились в первом ряду почетных гостей на параде, за участие и проявленное уважение к памятной дате.

На Красной площади состоялся Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 11 500 военнослужащих, среди них - 1,5 тысячи бойцов - участники специальной военной операции.

По брусчатке проехались колонны техники, были представлены также современные образцы вооружений - впервые в этом году показали беспилотные летательные аппараты. Кроме того, появились и колесные самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт-К»

#КНДР #Владимир Путин #Парад Победы-2025
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