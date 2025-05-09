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Путин в Кремле поднял тост за поколение победителей

Президент России поблагодарил зарубежных коллег, которые приехали в Москву на Парад Победы.
Игнат Далакян 2025-05-09 14:01:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости во время приема в Кремле.

«Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», - сказал глава государства.

Он также поблагодарил зарубежных коллег, которые приехали в Москву на Парад Победы. Владимир Путин подчеркнул, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны.

«Мы преклоняемся перед этим великим поколением, где бы они сейчас ни жили, на каком языке бы ни говорили», - сказал Путин.

Ранее, выступая на Параде Победы, глава государства заявил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны. По словам Путина, российский народ никогда не согласится с искажением ее событий.

#Кремль #Владимир Путин #прием #тост #иностранные гости #торжество победителей
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