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Путин отметил роль народа Китая, также сражавшегося во имя мирного будущего

Путин отметил вклад народа Китая в общую борьбу солдат союзнических армий в ходе Второй мировой войны.
Игнат Далакян 2025-05-09 10:28:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин отметил роль народа Китая, который также сражался во имя мирного будущего.

«Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, дружественного народа Китая», - сказал Путин в ходе Парада Победы на Красной площади.

Глава государства также подчеркнул, что почти 80% населения планеты было вовлечено во Вторую мировую войну.

В этом году Парад посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На него приглашены военнослужащие из 19 дружественных государств. Расчет войск Китайской Народной Республики будет самым большим среди иностранных.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер отметил, что отношения РФ и Китая достигли самого высокого уровня за всю историю.

#Китай #в стране и мире #Парад Победы-2025 #иностранные гости
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