Путин отметил роль народа Китая, также сражавшегося во имя мирного будущего

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин отметил роль народа Китая, который также сражался во имя мирного будущего.

«Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, дружественного народа Китая», - сказал Путин в ходе Парада Победы на Красной площади.

Глава государства также подчеркнул, что почти 80% населения планеты было вовлечено во Вторую мировую войну.

В этом году Парад посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На него приглашены военнослужащие из 19 дружественных государств. Расчет войск Китайской Народной Республики будет самым большим среди иностранных.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер отметил, что отношения РФ и Китая достигли самого высокого уровня за всю историю.