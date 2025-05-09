Впервые на Красной площади появились «Мальвы» и колесные «Гиацинты»

На Параде Победы в Москве впервые появились колесные самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт-К». Трансляцию мероприятия вела «Звезда».

На кадрах видно, как эти артиллерийские орудия проехали колонной по Красной площади.

Напомним, это первый случай, когда «Мальвы» принимают участие в Параде Победы. Кроме того, ранее САУ «Гиацинт-К» находилась под грифом «Совершенно секретно».

Ранее сообщалось, что свыше 130 единиц военной техники приняли участие в Параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.