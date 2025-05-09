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Впервые на Красной площади появились «Мальвы» и колесные «Гиацинты»

Эти орудия на колесном шасси участвуют в военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Глеб Владовский 2025-05-09 11:02:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Параде Победы в Москве впервые появились колесные самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт-К». Трансляцию мероприятия вела «Звезда».

На кадрах видно, как эти артиллерийские орудия проехали колонной по Красной площади.

Напомним, это первый случай, когда «Мальвы» принимают участие в Параде Победы. Кроме того, ранее САУ «Гиацинт-К» находилась под грифом «Совершенно секретно».

Ранее сообщалось, что свыше 130 единиц военной техники приняли участие в Параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

#9 мая #день победы #Мальва #Парад Победы-2025 #Гиацинт-К
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