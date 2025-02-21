Шойгу: сотрудники «Звезды» завоевали неподдельное признание аудитории

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поздравил телеканал «Звезда» с 20-летием. Поздравительная телеграмма была отправлена на имя президента медиахолдинга Алексея Пиманова.

Шойгу отметил, что сотрудники телеканала завоевали неподдельное признание зрителей в России и за рубежом.

«Сотрудники телеканала завоевали неподдельное признание широкой аудитории зрителей нашей страны и за рубежом, осуществляя широкую информационную и просветительскую работу в области военно-патриотического, культурного воспитания», - говорится в сообщении.

Также секретарь Совбеза отметил, что своей работой «Звезда» сохраняет историческую память и повышает престиж защиты Отечества.

В конце телеграммы Сергей Шойгу попросил передать слова благодарности сотрудникам телеканала за работу «на благо Отечества».

Ранее с 20-летием «Звезду» поздравил президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, патриарх Кирилл и многие другие.