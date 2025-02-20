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Белоусов поздравил телеканал «Звезда» с 20-летием

Андрей Белоусов выразил особые слова благодарности военным корреспондентам телеканала за мужество и самоотверженность.
2025-02-20 13:44:00
© Фото: Дмитрий Харичков, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил коллектив телеканала «Звезда» с 20-летием. 

«За 20 лет канал занял одно из лидирующих мест в отечественном информационном пространстве, завоевал доверие и уважение зрителей», - отметил Белоусов в тексте поздравления. 

Глава российского оборонного ведомства заявил, что успешное развитие телеканала стало возможным благодаря команде, которая достойно реализует уникальные проекты и программы. Они, добавил министр, отвечают интересам общества и правдиво освещают важные события, происходящие в России. 

Андрей Белоусов выразил признательность сотрудникам «Звезды» за плодотворную деятельность, творческий подход и внимание к вопросам жизнедеятельности Вооруженных сил России. Он выразил уверенность, что телеканал продолжит совершенствование и найдет для себя новые форматы и направления.  

Белоусов выразил особые слова благодарности военным корреспондентам «Звезды». Он отметил их мужество и самоотверженность при выполнении профессионального долга в зонах локальных войн и конфликтов. 

В завершение министр обороны России пожелал сотрудникам телеканала здоровья, вдохновения и осуществления всех намеченных планов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#юбилей #телеканал «Звезда» #поздравление #Андрей Белоусов
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