Белоусов поздравил телеканал «Звезда» с 20-летием

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил коллектив телеканала «Звезда» с 20-летием.

«За 20 лет канал занял одно из лидирующих мест в отечественном информационном пространстве, завоевал доверие и уважение зрителей», - отметил Белоусов в тексте поздравления.

Глава российского оборонного ведомства заявил, что успешное развитие телеканала стало возможным благодаря команде, которая достойно реализует уникальные проекты и программы. Они, добавил министр, отвечают интересам общества и правдиво освещают важные события, происходящие в России.

Андрей Белоусов выразил признательность сотрудникам «Звезды» за плодотворную деятельность, творческий подход и внимание к вопросам жизнедеятельности Вооруженных сил России. Он выразил уверенность, что телеканал продолжит совершенствование и найдет для себя новые форматы и направления.

Белоусов выразил особые слова благодарности военным корреспондентам «Звезды». Он отметил их мужество и самоотверженность при выполнении профессионального долга в зонах локальных войн и конфликтов.

В завершение министр обороны России пожелал сотрудникам телеканала здоровья, вдохновения и осуществления всех намеченных планов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.