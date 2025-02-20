Путин поздравил телеканал «Звезда» с 20-летним юбилеем

Сегодня, 20 февраля, телеканал «Звезда» отмечает день рождения. С 20-летием коллектив «Звезды» поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил узнаваемый творческий, информационный стиль и грамотный подход к анализу важных событий.

Также российский лидер подчеркнул вклад сотрудников телеканала в просветительскую работу, которая направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и повышение престижа военной службы. Путин отметил, что «Звезда» завоевала признание миллионов зрителей разных возрастов и профессий, кто интересуется историей Отечества и гордится героями.

«Убежден, что вы и впредь будете беречь и приумножать лучшие традиции российской тележурналистики успешно решать поставленные задачи», - говорится в поздравительной телеграмме главы РФ.

Первый тестовый эфир «Звезды» состоялся 20 февраля 2005 года. А с 21 февраля официально стартовало вещание. В 2009 году телеканал получил статус федерального. Особенностью телеканала является показ программ на патриотическую тематику: информационно-аналитические программы, а также советские и российские кинофильмы

В наших эфирах мы транслируем грандиозные парады и освещаем главные события мировой и внутренней политики. Журналисты и операторы телеканала передают объективную информацию из горячих точек. Наши съемочные группы и корреспонденты работают на линии соприкосновения в зоне спецоперации. И каждый сюжет - это эксклюзивные кадры и достоверная информация.