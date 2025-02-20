Патриарх Кирилл отметил вклад «Звезды» в укрепление семейных ценностей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил телеканал «Звезда» с 20-летним юбилеем и обратил внимание на вклад в утверждение в обществе традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Особую признательность хотелось бы выразить руководству и коллективу “Звезды” за внимание к жизни Русской Православной Церкви. Надеюсь на продолжение нашего плодотворного взаимодействия», - говорится в поздравлении патриарха.

Он отметил разнообразный контент «Звезды», благодаря которому телеканал не только информирует современников, но и просвещает, а также упомянул доверие со стороны миллионов зрителей.

В заключение патриарх Кирилл пожелал сотрудникам телеканала крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в трудах.

Напомним, поздравления в адрес «Звезды» ранее выразили Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов и другие.