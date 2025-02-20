МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патриарх Кирилл отметил вклад «Звезды» в укрепление семейных ценностей

Патриарх поздравил телеканал со знаменательной датой и выразил признательность за внимание к жизни Русской православной церкви.
Елизавета Кондрикова 2025-02-20 16:14:42
© Фото: Russian Government, via Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил телеканал «Звезда» с 20-летним юбилеем и обратил внимание на вклад в утверждение в обществе традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Особую признательность хотелось бы выразить руководству и коллективу “Звезды” за внимание к жизни Русской Православной Церкви. Надеюсь на продолжение нашего плодотворного взаимодействия», - говорится в поздравлении патриарха.  

Он отметил разнообразный контент «Звезды», благодаря которому телеканал не только информирует современников, но и просвещает, а также упомянул доверие со стороны миллионов зрителей.

В заключение патриарх Кирилл пожелал сотрудникам телеканала крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в трудах.

Напомним, поздравления в адрес «Звезды» ранее выразили Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов и другие.

#юбилей #патриарх Кирилл #РПЦ #телеканал «Звезда» #поздравления #воспитание молодежи #нравственные ценности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 