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Матвиенко назвала «Звезду» голосом российской армии, истории и памяти

Председатель Совета Федерации поблагодарила коллектив телеканала за труд и за верность «своим принципам в любых условиях и обстоятельствах».
Виктория Бокий 2025-02-20 12:06:09
© Фото: Federation Council of Russia, via Globallookpress

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллектив телерадиокомпании «Звезда» с 20-летием. Телеграмма была направлена на имя президента медиахолдинга Алексея Пиманова.

«От всего сердца поздравляю Вас и всех сотрудников вашей телерадиокомпании “Звезда” с 20-летием!» - говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме того, Матвиенко поблагодарила коллектив телеканала за труд, высокую ответственность, преданность делу и верность «своим принципам в любых условиях и обстоятельствах».

Также председатель Совфеда назвала репортажи, программы и документальные фильмы, которые выходят на телеканале, уроками мужества, чести и любви к Родине.

«“Звезда” - это не просто телеканал, радио и информационный портал, это голос нашей армии, нашей истории, нашей памяти», - подчеркнула Матвиенко.

Валентина Матвиенко также пожелала сотрудникам телеканала «оставаться такими же смелыми и искренними».

Ранее коллектив телеканала «Звезда» поздравили с юбилеем президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

#юбилей #валентина матвиенко #телеканал «Звезда» #поздравление #коллектив «Звезды»
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