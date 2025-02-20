Чернышенко: «Звезда» формирует ответственность за судьбу Родины

Заместитель председательства правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил телеканал «Звезда» с 20-летием. Вице-премьер назвал «Звезду» одним из признанных лидеров отечественного телеэфира, чья популярность постоянно растет.

Охват аудитории «Звезды» уже превышает 100 миллионов человек, отметил в своем письме вице-премьер. По его словам, это результат слаженной работы талантливой, яркой и профессиональной команды.

«Вы достоверно и интересно освещаете события в России и в мире. Ваши информационные, общественно-политические, историко-познавательные и культурно-просветительские программы неизменно находят отклик у зрителей», - говорится в поздравлении.

Зампредседателя правительства отметил, что военкоры «Звезды» постоянно находятся в зоне проведения специальной военной операции и каждый день рискуют жизнью, чтобы оперативно и объективно рассказывать о подвигах наших бойцов на передовой.

«Принципиально важно, что ваши программы и проекты способствуют воспитанию патриотичной и социально ответственной личности. Это национальная цель, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - подчеркнул Чернышенко.

Он отметил, что телеканал популяризирует традиционные духовно-нравственные ценности, формирует у граждан любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и чувство гордости за славное историческое прошлое.

Вице-премьер пожелал коллективу «Звезды» крепкого здоровья, успехов, вдохновения и неуклонного роста аудитории.

Телеканал «Звезда» 20 февраля отмечает 20-летие. С юбилеем коллектив поздравили Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров и другие.