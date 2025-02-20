Мишустин поздравил коллектив телеканала «Звезда» с 20-летием

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала «Звезда» и его многомиллионную аудиторию с 20-летием с начала вещания.

«За эти годы первый в нашей стране военно-патриотический телеканал стал одним из лидеров российского медиапространства», - заявил он.

По словам премьера, это результат слаженной работы большого творческого коллектива - ведущих, корреспондентов, операторов, режиссеров и редакторов. Талантливые и креативные сотрудники, которые искренне преданы своему делу, в круглосуточном режиме делятся с телезрителями актуальными и объективными новостями с мест событий в стране и мире, ищут новые форматы, внедряют современные технологии, расширяют границы вещания, добавил Мишустин.

«На протяжении многих лет ваши научно-популярные, познавательные и развлекательные проекты, прямые эфиры и специальные репортажи, в том числе из горячих точек, востребованы у зрителей разных поколений. Уверен, что коллектив телеканала продолжит работу по сохранению памяти и культурного наследия России, патриотическому воспитанию молодежи», - говорится в сообщении.

Мишустин, в контексте года, который объявлен президентом Годом защитника Отечества, отметил значимость программ, посвященных российской армии, героям и участникам СВО, инновационным разработкам оборонно-промышленного комплекса.

Также с 20-летним юбилеем телеканал «Звезда» поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул вклад коллектива в просветительскую работу, которая направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и повышение престижа военной службы.

Первый тестовый эфир «Звезды» состоялся 20 февраля 2005 года. А с 21 февраля официально стартовало вещание. В 2009 году телеканал получил статус федерального.