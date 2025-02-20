МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин поздравил коллектив телеканала «Звезда» с 20-летием

Премьер отметил, что сотрудники телеканала в круглосуточном режиме делятся со зрителями новостями с мест событий в стране и мире, ищут новые форматы, внедряют современные технологии, расширяют границы вещания.
Ирина Егорова 2025-02-20 07:00:00
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com, Globallookpress

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала «Звезда» и его многомиллионную аудиторию с 20-летием с начала вещания.

«За эти годы первый в нашей стране военно-патриотический телеканал стал одним из лидеров российского медиапространства», - заявил он.

По словам премьера, это результат слаженной работы большого творческого коллектива - ведущих, корреспондентов, операторов, режиссеров и редакторов. Талантливые и креативные сотрудники, которые искренне преданы своему делу, в круглосуточном режиме делятся с телезрителями актуальными и объективными новостями с мест событий в стране и мире, ищут новые форматы, внедряют современные технологии, расширяют границы вещания, добавил Мишустин.

«На протяжении многих лет ваши научно-популярные, познавательные и развлекательные проекты, прямые эфиры и специальные репортажи, в том числе из горячих точек, востребованы у зрителей разных поколений. Уверен, что коллектив телеканала продолжит работу по сохранению памяти и культурного наследия России, патриотическому воспитанию молодежи», - говорится в сообщении.

Мишустин, в контексте года, который объявлен президентом Годом защитника Отечества, отметил значимость программ, посвященных российской армии, героям и участникам СВО, инновационным разработкам оборонно-промышленного комплекса.

Также с 20-летним юбилеем телеканал «Звезда» поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул вклад коллектива в просветительскую работу, которая направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и повышение престижа военной службы.

Первый тестовый эфир «Звезды» состоялся 20 февраля 2005 года. А с 21 февраля официально стартовало вещание. В 2009 году телеканал получил статус федерального.

#юбилей #михаил мишустин #телеканал «Звезда» #поздравление #вещание #журналисты #коллектив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 