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Лавров отметил работу журналистов телеканала «Звезда» на передовой

Глава МИД пожелал коллективу вдохновения и новых творческих достижений.
Владимир Рубанов 2025-02-20 10:32:56
© Фото: МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени всего МИД и от себя лично сердечно поздравил коллектив телеканала «Звезда» с 20-летием начала вещания.

За прошедшие годы телеканал наработал солидный опыт и стал одним из лидеров отечественного телеэфира, говорится в письме министра. В нем отмечается, что высокая популярность «Звезды» - результат слаженной работы сплоченной команды профессионалов.

Сегодня телеканал работает с опорой на уже сформированные традиции и продолжает доводить до своей многомиллионной аудитории актуальную и достоверную информацию о российских Вооруженных силах, о подвигах наших бойцов и командиров, отметил Лавров.

«С первого дня специальной военной операции журналисты "Звезды" плечом к плечу с нашими военнослужащими проявляют мужество и героизм на передовой, с честью выполняя свой служебный долг», - сказано в письме.

По словам Лаврова, в МИД России ценят сложившиеся добрые, проверенные временем отношения с Творческим объединением «Красная звезда».

Министр иностранных дел пожелал президенту АО «Творческое объединение "Красная звезда"» Алексею Пиманову и всей команде «Звезды» здоровья, вдохновения, новых творческих достижений и всего самого наилучшего.

Ранее телеканал «Звезда» с днем рождения поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Первый тестовый эфир «Звезды» состоялся 20 февраля 2005 года. А с 21 февраля официально началось вещание. В 2009 году телеканал получил статус федерального.

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