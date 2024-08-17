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Украинские власти анонсировали полный запрет канонической УПЦ

Спикер Верховной рады Стефанчук, заявил что каноническую УПЦ в стране вскоре запретят как «российскую церковь», для чего готовят соответствующий закон.
Марина Крижановская 2024-08-17 23:46:29
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

На Украине заявили о намерении полностью запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и совершенно разорвать связи с Русской православной церковью (РПЦ). С соответствующим заявлением в эфире местного телеканала «Рада» выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Российская церковь на Украине - УПЦ - будет запрещена. Законопроект, который Рада собирается рассмотреть на следующей неделе] предусматривает ее немедленный запрет. <...> Что касается украинских религиозных организаций, которые подозреваются в сотрудничестве с русской церковью, то закон, если будет принят, предоставит им девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с Москвой», - предупредил украинский политик.

По прошествии девятимесячного срока подпадающие под действие закона организации «могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность», отметил Стефанчук.

Гонения на каноническую церковь на Украине начались задолго до специальной военной операции. В январе 2019 года после получения экс-президентом Петром Порошенко томаса об автокефалии от Константинопольскогго патриархата притеснения УПЦ в разы усилились: власть начала лишать ее права на аренду земли под храмами, священникам начали вручать повестки, обязывая их явиться в ТЦК (территориальный центр обороны, местный военкомат. - Прим. ред.), начались силовые захваты храмов, аресты священнослужителей и архиереев, суды и заключения их под стражу, а где-то сносы храмов, как, например, получилось со знаменитой Десятинной церковью в Киеве.

Кульминационным действием стал захват главной святыни - монастырского комплекса Киево-Печерская лавра - из которой началось выселение монахов, предлагая им перейти в раскольническую ПЦУ, расхищение ценностей и святых останков - мощей древних христианских подвижников, которые начали вывозить за рубеж.

#в стране и мире #Верховная рада #РПЦ #ПЦУ #УПЦ #принятие закона #каноническая церковь #полный запрет УПЦ #Руслан Стефанчук
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