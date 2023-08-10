В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РПЦ назвали насилием над совестью решение суда в Киеве о выселении лавры

Владимир Рубанов
22:55 10.08.2023
Представитель РПЦ назвал судебное решение очередным шагом к окончательному и полному изгнанию монахов из стен Киево-Печерской лавры.
В РПЦ назвали насилием над совестью решение суда в Киеве о выселении лавры
© Фото: Volker Preusser, imago, Globallookpress
Читайте нас на:

Решение суда в Киеве, которое открывает путь к выселению из келий Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), является жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ назвал это судебное решение очередным шагом к окончательному и полному изгнанию монахов из стен Киево-Печерской лавры, сообщает РИА Новости. Кипшидзе сравнил его со сценариями 1920-30-х годов, когда богоборческая власть задалась целью тотального уничтожения Русской православной церкви.

Однако эта попытка оказалась безуспешной, напомнил представитель РПЦ. Кипшидзе считает, что рано или поздно и современным богоборцам история и люди дадут свою оценку.

Хозяйственный суд Киева 10 августа удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ). Его решением церкви запрещено препятствовать пользованию имуществом монастыря. Это позволит начать выселение монахов из лавры.

Ранее прихожане препятствовали попыткам представителей Министерства культуры Украины в сопровождении вооруженных автоматами полицейских захватить здания лавры. Монахи УПЦ отказывались покидать Киево-Печерскую лавру по приказу киевских властей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Байден запросил у конгресса США еще $13,1 млрд военной помощи Украине
22:31 В стране и мире
США почти вдвое увеличили выпуск поставляемых Украине снарядов «натовского калибра»
21:10 В стране и мире
Президент Польши заявил, что Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление
20:22 В стране и мире
Первую партию новых учебников истории России отгрузят 11 августа на Сахалин
20:06 В стране и мире
Видео
В огне не горит: в Петербурге разработали боевую одежду пожарного из «умной ткани»
Популярное
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Опубликованы первые фото Лады Дэнс после страшной аварии
Видео
Момент покушения на президента Эквадора попал на видео
Видео
Станки в пух и прах: как выглядит швейный цех в Сергиевом Посаде после взрыва
Два жителя Бурятии прокатились на капоте авто на скорости 129 км/ч
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.