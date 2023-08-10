В РПЦ назвали насилием над совестью решение суда в Киеве о выселении лавры

Представитель РПЦ назвал судебное решение очередным шагом к окончательному и полному изгнанию монахов из стен Киево-Печерской лавры.

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Решение суда в Киеве, которое открывает путь к выселению из келий Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), является жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ назвал это судебное решение очередным шагом к окончательному и полному изгнанию монахов из стен Киево-Печерской лавры, сообщает РИА Новости. Кипшидзе сравнил его со сценариями 1920-30-х годов, когда богоборческая власть задалась целью тотального уничтожения Русской православной церкви.

Однако эта попытка оказалась безуспешной, напомнил представитель РПЦ. Кипшидзе считает, что рано или поздно и современным богоборцам история и люди дадут свою оценку.

Хозяйственный суд Киева 10 августа удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ). Его решением церкви запрещено препятствовать пользованию имуществом монастыря. Это позволит начать выселение монахов из лавры.

Ранее прихожане препятствовали попыткам представителей Министерства культуры Украины в сопровождении вооруженных автоматами полицейских захватить здания лавры. Монахи УПЦ отказывались покидать Киево-Печерскую лавру по приказу киевских властей.