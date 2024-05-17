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В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря

Часовню оцепили около сотни полицейских, на территорию заехала тяжелая техника. Потом оттуда начали вывозить камни и обломки.
Владимир Рубанов 2024-05-17 01:51:54
© Фото: CC BY-SA 4.0, AAndy9555, wikimedia.org © Видео: desyatinka, Telegram

Власти в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается в Telegram-канале монастыря. Там размещены видео с вывозом строительного мусора.

«Храма, который освящал блаженнейший митрополит Владимир и блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», - говорится в сообщении.

В четверг часовню оцепили около сотни полицейских, на территорию заехала тяжелая техника. Был слышен шум бульдозеров. Потом оттуда начали вывозить камни и обломки.

«Икона Пресвятой Богородицы Десятинная цела, в храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах. Что с ними - мы не знаем, судя по видео, все в грузовиках», - говорится в одном из сообщений.

Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ была построена в районе древней Десятинной церкви (храма Успения Пресвятой Богородицы). Это первый каменный православный храм на Руси, возведенный в конце X века князем Владимиром Великим.

Сноса часовни долгое время требовали украинские националисты. Они заявляли, что каноническая УПЦ якобы захватила землю «на территории археологических раскопок древней Десятинной церкви возле Национального музея истории Украины».

Позже суд встал на сторону радикалов. Сначала снос был намечен на 7 мая, потом его перенесли на неопределенное время.

#Украина #УПЦ #снос #украинская православная церковь #Десятинный мужской монастырь #Владимиро-Ольгинская часовня
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