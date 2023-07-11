Адвокат Киево-Печерской лавры Чекман: идет захват 54-го корпуса обители
В украинской столице продолжается захват Киево-Печерской лавры. Об этом рассказал адвокат монастыря канонической УПЦ Никита Чекман.
«Только что сообщили, что происходит захват 54-го корпуса», - написал Чекман в своем Telegram-канале.
До этого были опечатаны пять корпусов обители, в одном из них располагалась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В России действия киевских властей в отношении обители неоднократно называли беззаконием, борьбой с каноническим православием и обращали внимание международных организаций на преступные действия режима.
Постоянные стычки и провокации у Лавры начались весной этого года, после того, как украинский Минкульт в одностороннем порядке расторг договор аренды помещений госзаказника с одноименным монастырем. С тех пор Киев пытает выселить монахов из обители.