«На них нет креста»: Захарова заявила о рейдерском захвате церквей УПЦ

По ее словам, на Украине - курс на ликвидацию УПЦ, захват святынь, храмов, монастырей, преследование иерархов, священнослужителей и мирян.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим активизировал борьбу с каноническим православием на Украине.

По ее словам, именно власти Киева занимаются рейдерским захватом церквей и арестами священников УПЦ, которых потом хотят обменивать на украинских пленных.

«Курс на ликвидацию УПЦ, захват святынь, храмов, монастырей, преследование иерархов, священнослужителей и мирян. Не прекращаются обыски, облавы СБУ в храмах УПЦ... Священники задерживаются по обвинению в госизмене и коллаборационизме», - сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, в стране происходит рейдерский захват со стороны тех людей, на которых «нет креста» и никаких морально-этических ценностей.