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Представитель РПЦ Кипшидзе рассказал, что Киев хочет отринуть православное наследие Руси

Алексей Курильченко
15:21 06.07.2023
Любые обращения РПЦ с просьбой отреагировать на происходящее в Киеве игнорируются, заявил эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Киевский режим, отдавая приказ полиции на фактически захват Киево-Печерской лавры, стремится уничтожить на Украине любую связь с православием. При этом нарушаются права верующих, а мировая общественность никак не реагирует на происходящее. Об этом в беседе со «Звездой» заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы с глубокой обеспокоенностью видели те кадры из Киево-Печерской лавры, где украинские силовики задерживали верующих УПЦ, пришедших выразить свой протест против опечатывания корпусов лавры. На наших глазах происходит очередной этап уничтожения УПЦ. Эта задача реализовывается совершенно беззаконно - сейчас происходят действия, чтобы изгнать монахов, прекратить религиозную жизнь. Задача украинской религиозной власти - подменить Украинскую православную церковь на раскольническую ПЦУ, которая удовлетворяет их по решению задачи разрушения единства православия на территории исторической Руси», - рассказал эксперт.

Представитель РПЦ отметил, что все попытки Русской церкви привлечь внимание к нарушениям на Украине не возымели никакого эффекта. Он указал на произвол, который творится в области соблюдения прав на религиозную свободу на Украине. Он сравнил происходящее с гонениями верующих в 20-30-х годах прошлого века.

«Украинские власти видят перед собой задачу уничтожения церкви, они занялись уничтожением общего наследия, которое связывает православных в России, на Украине, в Белоруссии и других странах. Они хотят сформировать новую идентичность, построенную на отрицании этого наследия», - рассказал Кипшидзе.

РПЦ принимает священнослужителей с Украины, которые уезжают оттуда, опасаясь за свои жизни. Но многие хотят остаться со своей паствой несмотря ни на что.

«Патриарх обращался в международные защитные структуры, но, как правило, ответы на наши запросы, письма не приводят к изменению ситуации», - заявил Кипшидзе.

Напомним, что 6 июля украинские силовики блокировали корпуса Киево-Печерской лавры. Прихожан, которые пытались противостоять захвату обители, начали задерживать. Украинские власти прикрывают свои действия требованиями национального заповедника «Киево-Печерская лавра», на территории которого и находится православная святыня. Однако решения суда по лавре до сих пор не вынесено.

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