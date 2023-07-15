Суд в Киеве отправил митрополита Павла под стражу с возможностью залога в $900 тысяч

На Украине священнослужитель обвиняется в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.

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Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви Павлу. Домашний арест ему заменили на содержание под стражей.

Предусмотрена возможность внесения залога в размере 33,3 миллиона гривен (около 901 тысячи долларов). Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook*.

Напомним, на Украине митрополит Павел обвиняется в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. 1 апреля этого года он был задержан.

Изначально священнослужитель был помещен под круглосуточный домашний арест. Павла обязывали отбывать арест вдали от монастыря.

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