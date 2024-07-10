Уран вместо Украины вызвался защищать президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Юбилейная, 75-я встреча членов альянса началась с нескольких, более чем странных заявлений главы США. И его противники, в том числе, в рядах демократической партии, этого явно не упустят. Желающих выбить «сонного Джо» из президентской гонки становится все больше. Пресса уже не понимает, как интерпретировать ошибки главы Белого дома в речи, которую он читал с телесуфлера.

«Украинскую демократию хотят уничтожить, уничтожить культуру Урана <...> украинскую культуру. Секретарь провел альянс через один из важнейших моментов в его истории. Понимаю, что я (пауза) вашу жену, я лично попросил вас остаться на посту (пауза) Простите меня», - сказал Байден в ходе вступительной речи.

И пока лидер окончательно не увел своих же ко дну, сами демократы из Конгресса ищут способ хотя бы сесть на мель и сбросить устаревший балласт.

«Я думаю, что ему следует отойти в сторону. Я думаю, стало очевидным, что он не лучший вариант, чтобы нести наши демократические ценности», - высказался сенатор Конгресса США Адам Смит.

В США провели опрос на тему «замены кандидата в президенты». По мнению американцев, победить Дональда Трампа смогли бы вице-президент Камала Харрис и бывший госсекретарь Хилари Клинтон, но точно не Джо Байден. Его рейтинг одобрения едва держится на 30%, в СМИ то и дело попадают карточки-подсказки пиарщиков Белого дома о том, как выходить на сцену, а все интервью теперь жестко фильтрует администрация, вплоть до написания за журналистов вопросов. Одно из таких «сфабрикованных» интервью с президентом провела радиоведущая Андреа Сандерс. Позже ее уволили за нарушение репортерской этики.

«Да, я получила восемь вопросов, из них я выбрала четыре - их и согласовали», - призналась экс-ведущая WURD Андрей Лоуфул-Сандерс.

И все же Байден уже уведомил сторонников о твердом намерении продолжить предвыборную гонку. Сделал это письменно, потому что устно в эфире ABC так и не смог объяснить причину провальных дебатов, журналист как минимум трижды формулировал свои вопросы, ответ так никто и не понял. Очередной набор фраз.

«Я… я подготовил то, что обычно делал, сидя, когда возвращался с иностранными лидерами или Советом национальной безопасности для подробностей. И я понял, в середине этого процесса, вы знаете, все - меня цитируют, "Нью-Йорк Таймс" меня сбила с толку: десять пунктов до дебатов, девять сейчас, или что бы это ни было, черт возьми. Дело в том, что я посмотрел на то, что он также солгал 28 раз. Я не мог - я имею в виду то, как проходили дебаты, не моя вина, ничья другая вина», - попытался вразумительно ответить Байден.

Быть может вина в возрасте. Тему здоровья президента на брифингах Белого дома поднимают слишком часто.

«На эти вопросы я могу дать вам исчерпывающие ответы. Но я не собираюсь говорить за специалиста, и подтверждать, приедет ли врач в Белый дом или нет, из соображений конфиденциальности», - ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Дебаты с журналистами провалила и пресс-секретарь Белого дома, а посему администрация публикует отчет о том самом тайном визите врача в резиденцию. Формальная отписка. В четырех абзацах восхваляют профессионализм доктора Кевина Коннарда и рассказывают, где он учился, где преподавал и какими регалиями владеет невролог. И лишь в предпоследнем скромное заключение: Байдена проверили на все, что можно - здоров. А чтобы наверняка поверили, добавляют: «демонстрирует отличную ловкость мелкой моторики». Один из ведущих американских неврологов Том Питтс на это не купился.

«Я не могу прокомментировать его способность принимать решения. Однако, его двигательные симптомы прогрессируют, у него болезнь Паркинсона, это факт. У него дегенерация головного мозга. Покажите мне МРТ, докажите что это не так», - потребовал невролог Том Питтс.

Катастрофическая публичность Джо Байдена топит не только его партию, но и ухудшает ее электоральную расстановку. Шесть колеблющихся штатов, где поровну голосов и у демократов, и у республиканцев, уже окрасились в красный, в пользу кампании Трампа.

«Леворадикальная партия демократов охвачена хаосом и полным развалом, а все потому, что они не могут решить, кто из кандидатов более непригоден для того, чтобы стать президентом. Сонный, кривой Джо Байден или смеющаяся Камала», - высказался экс-президент США Дональд Трамп.

Чужой среди своих - даже крупнейшие доноры, покровители демократов отказываются платить в фонд Байдена. Из самых преданных осталась, пожалуй, супруга Джилл.

«Президент Байден просыпается каждое утро с готовностью работать для вас. Джо ясно дал понять, что он в игре», - заверила первая леди США.

А стоит ли игра свеч, если на праздничном торте по окончанию второго срока у Байдена их будет 86? Да и соперников в игру прибавляется: теперь это борьба не только с Трампом, но и закулисной демократической элитой.