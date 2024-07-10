МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оговорки Байдена на саммите НАТО подтвердили опасения демократов

Ключевые спонсоры демократической партии отказываются вносить деньги в фонд Джо Байдена, а его политические сторонники призывают сменить кандидата на выборах.
Россина Бодрова 2024-07-10 22:41:42
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNPConsolidated News Photos Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Уран вместо Украины вызвался защищать президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Юбилейная, 75-я встреча членов альянса началась с нескольких, более чем странных заявлений главы США. И его противники, в том числе, в рядах демократической партии, этого явно не упустят. Желающих выбить «сонного Джо» из президентской гонки становится все больше. Пресса уже не понимает, как интерпретировать ошибки главы Белого дома в речи, которую он читал с телесуфлера.

«Украинскую демократию хотят уничтожить, уничтожить культуру Урана <...> украинскую культуру. Секретарь провел альянс через один из важнейших моментов в его истории. Понимаю, что я (пауза) вашу жену, я лично попросил вас остаться на посту (пауза) Простите меня», - сказал Байден в ходе вступительной речи.

И пока лидер окончательно не увел своих же ко дну, сами демократы из Конгресса ищут способ хотя бы сесть на мель и сбросить устаревший балласт. 

«Я думаю, что ему следует отойти в сторону. Я думаю, стало очевидным, что он не лучший вариант, чтобы нести наши демократические ценности», - высказался сенатор Конгресса США Адам Смит.

В США провели опрос на тему «замены кандидата в президенты». По мнению американцев, победить Дональда Трампа смогли бы вице-президент Камала Харрис и бывший госсекретарь Хилари Клинтон, но точно не Джо Байден. Его рейтинг одобрения едва держится на 30%, в СМИ то и дело попадают карточки-подсказки пиарщиков Белого дома о том, как выходить на сцену, а все интервью теперь жестко фильтрует администрация, вплоть до написания за журналистов вопросов. Одно из таких «сфабрикованных» интервью с президентом провела радиоведущая Андреа Сандерс. Позже ее уволили за нарушение репортерской этики.

«Да, я получила восемь вопросов, из них я выбрала четыре - их и согласовали», - призналась экс-ведущая WURD Андрей Лоуфул-Сандерс.

И все же Байден уже уведомил сторонников о твердом намерении продолжить предвыборную гонку. Сделал это письменно, потому что устно в эфире ABC так и не смог объяснить причину провальных дебатов, журналист как минимум трижды формулировал свои вопросы, ответ так никто и не понял. Очередной набор фраз.

«Я… я подготовил то, что обычно делал, сидя, когда возвращался с иностранными лидерами или Советом национальной безопасности для подробностей. И я понял, в середине этого процесса, вы знаете, все - меня цитируют, "Нью-Йорк Таймс" меня сбила с толку: десять пунктов до дебатов, девять сейчас, или что бы это ни было, черт возьми. Дело в том, что я посмотрел на то, что он также солгал 28 раз. Я не мог - я имею в виду то, как проходили дебаты, не моя вина, ничья другая вина», - попытался вразумительно ответить Байден.

Быть может вина в возрасте. Тему здоровья президента на брифингах Белого дома поднимают слишком часто.

«На эти вопросы я могу дать вам исчерпывающие ответы. Но я не собираюсь говорить за специалиста, и подтверждать, приедет ли врач в Белый дом или нет, из соображений конфиденциальности», - ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Дебаты с журналистами провалила и пресс-секретарь Белого дома, а посему администрация публикует отчет о том самом тайном визите врача в резиденцию. Формальная отписка. В четырех абзацах восхваляют профессионализм доктора Кевина Коннарда и рассказывают, где он учился, где преподавал и какими регалиями владеет невролог. И лишь в предпоследнем скромное заключение: Байдена проверили на все, что можно - здоров. А чтобы наверняка поверили, добавляют: «демонстрирует отличную ловкость мелкой моторики». Один из ведущих американских неврологов Том Питтс на это не купился.

«Я не могу прокомментировать его способность принимать решения. Однако, его двигательные симптомы прогрессируют, у него болезнь Паркинсона, это факт. У него дегенерация головного мозга. Покажите мне МРТ, докажите что это не так», - потребовал невролог Том Питтс.

Катастрофическая публичность Джо Байдена топит не только его партию, но и ухудшает ее электоральную расстановку. Шесть колеблющихся штатов, где поровну голосов и у демократов, и у республиканцев, уже окрасились в красный, в пользу кампании Трампа. 

«Леворадикальная партия демократов охвачена хаосом и полным развалом, а все потому, что они не могут решить, кто из кандидатов более непригоден для того, чтобы стать президентом. Сонный, кривой Джо Байден или смеющаяся Камала», - высказался экс-президент США Дональд Трамп.

Чужой среди своих - даже крупнейшие доноры, покровители демократов отказываются платить в фонд Байдена. Из самых преданных осталась, пожалуй, супруга Джилл.

«Президент Байден просыпается каждое утро с готовностью работать для вас. Джо ясно дал понять, что он в игре», - заверила первая леди США.

А стоит ли игра свеч, если на праздничном торте по окончанию второго срока у Байдена их будет 86? Да и соперников в игру прибавляется: теперь это борьба не только с Трампом, но и закулисной демократической элитой.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 