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Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»

Американский президент перепутал Украину с Ураном.
Сергей Лебедев 2024-07-10 09:21:06
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Американский президент Джо Байден, говоря об Украине, заявил, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана». Очередную оговорку 81-летний политик сделал во время обращения к саммиту НАТО, проходящему в Вашингтоне.

«Хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана», - заявил Джо Байден.

Напомним, в начале июня во время визита во Францию американский президент перепутал Украину с Ираком. Он заявил, что Ираку пришлось долго ждать американской помощи.

Ранее Джо Байден и вовсе рассказывал о том, как беседовал с уже покойными политиками – канцлером ФРГ Гельмутом Колем и президентом Франции Франсуа Миттераном.

#Россия #Уран #Украина #НАТО #Джо Байден #оговорка
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