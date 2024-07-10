Американский президент Джо Байден, говоря об Украине, заявил, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана». Очередную оговорку 81-летний политик сделал во время обращения к саммиту НАТО, проходящему в Вашингтоне.

«Хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана», - заявил Джо Байден.

Напомним, в начале июня во время визита во Францию американский президент перепутал Украину с Ираком. Он заявил, что Ираку пришлось долго ждать американской помощи.

Ранее Джо Байден и вовсе рассказывал о том, как беседовал с уже покойными политиками – канцлером ФРГ Гельмутом Колем и президентом Франции Франсуа Миттераном.