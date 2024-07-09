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В Белом доме рассказали о планах Байдена на второй срок

Президент планирует отработать второй срок целиком, если победит.
Владимир Рубанов 2024-07-09 22:43:02
© Фото: IMAGO Samuel Corum - Pool via CN, Global Look Press

Президент США Джо Байден намерен отработать весь второй срок полностью, если выиграет выборы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

После провальных дебатов Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом в США обсуждают его физическое состояние и способность участвовать в ноябрьских выборах главы государства.

Несколько демократов в Конгрессе призвали главу Белого дома уйти в отставку, чтобы дать возможность другому кандидату вступить в президентскую гонку.

Возможность замены Байдена на другого кандидата обсуждают также влиятельные спонсоры Демократической партии США, сообщали СМИ.

Сам президент отверг возможность отказаться от участия в президентской гонке и заявил, что только «Господь Всемогущий» может заставить его передумать.

Следующий дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. К концу следующего президентского срока в январе 2029 года Байдену исполнится 86 лет. Сейчас ему 81 год.

#сша #дебаты #Дональд Трамп #Джо Байден #Демократическая партия #выборы президента США #выборы-2024
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