NBC News: еще четверо демократов призвали Байдена выйти из гонки

Еще четверо демократов в Конгрессе США заявили, что президент Джо Байден должен уйти в отставку, чтобы позволить кому-то другому стать кандидатом от партии на пост президента, сообщает NBC News.

Все четыре законодателя занимают руководящие должности в ключевых комитетах, сообщает издание. Среди законодателей сложилось подавляющее мнение, что вице-президент Камала Харрис будет более подходящей кандидатурой, чем Байден, и что она станет очевидным выбором на замену Байдену, если он выйдет из гонки.

По опросам, опасения по поводу возраста Байдена давно были главным вопросом для избирателей. Его широко раскритикованное выступление на дебатах с Дональдом Трампом вызвало разговоры среди законодателей и спонсоров о том, является ли он лучшим кандидатом для противостояния с республиканцем осенью.

Ранее член палаты представителей Энджи Крейг, демократ из Миннесоты, стала первым демократом, призвавшим Байдена уйти в отставку. 81-летний президент США отверг возможность отказаться от участия в президентской гонке и заявил, что только «Господь Всемогущий» может заставить его передумать.