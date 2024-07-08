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Радиостанция уволила ведущую за заранее согласованные вопросы Байдену

Представители президента США прислали ей восемь вопросов, которые были утверждены для разговора с ним.
Владимир Рубанов 2024-07-08 04:11:47
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press

Принадлежащая темнокожим радиостанция WURD в Филадельфии рассталась со своей ведущей Андреа Лоулит-Сандерс после того, как она призналась, что Белый дом предоставил ей список заранее определенных вопросов перед ее интервью с Джо Байденом.

Ведущая рассказала, что команда Байдена прислала ей восемь вопросов, которые были утверждены для разговора с президентом. Сандерс сказала, что она одобрила четыре вопроса и использовала их во время своей встречи с главой Белого дома, которая стала его первым интервью после провального выступления на дебатах в прошлом месяце.

Вопросы касались достижений Байдена, результатов дебатов, а также того, что поставлено на карту на выборах, и что бы он сказал избирателям, которые рассматривают возможность не голосовать на президентских выборах.

В воскресенье президент и исполнительный директор WURD объявила, что Сандерс и радиостанция «взаимно согласились расстаться». Она подчеркнула, что «Радио WURD не является рупором Байдена или любого другого чиновника».

В заявлении радиостанции говорится, что интервью с президентом Джо Байденом было организовано и согласовано радиоведущей без ведома, консультаций или сотрудничества с руководством WURD.

Незадолго до этого второй местный радиоведущий, который брал интервью у Байдена в дни после президентских дебатов, признался, что получил вопросы заранее. Оба выступления в радиошоу были расценены как возможность Байдену доказать избирателям, что он способен отвечать на острые вопросы.

После скандала штаб Байдена пообещал больше не раздавать заготовки вопросов для интервью.

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