Лавров назвал печальным зрелищем предвыборную кампанию в США

Ход предвыборной кампании в Соединенных штатах Америки - печальное зрелище, которое является результатом «американской демократии». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедшие дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

«Если говорить серьезно, конечно, печальное зрелище. И если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркеструется, как это аранжируется», - заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Министр отметил, что похожая «демократия» используется и в ходе парламентских выборов во Франции - чтобы манипулировать волеизъявлением граждан.

Напомним, что 28 июня состоялись телевизионные дебаты между двумя кандидатами на пост президента США - действующим лидером, демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом. Они 90 минут говорили об экономике, утраченном престиже США в мире, обсуждали конфликт на Украине.

По итогам Байден признал, что выступил плохо, а позже отметил, что это связано с усталостью. Штаб Трампа же объявил, что их лидер одержал победу в дискуссии. Вторые дебаты пройдут 10 сентября, выборы в США назначены на 5 ноября.