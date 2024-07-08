Для Байдена печатают фото с дорогой к трибуне перед выступлениями

Для американского лидера Джо Байдена перед выступлениями печатают инструкцию крупным шрифтом и фотографиями, таким образом президенту Соединенных Штатов показывают путь к трибуне, чтобы он не потерялся, передает Axios.

В распоряжении портала оказался документ со снимками. В сущности, это подробная инструкция, как добраться до подиума, а затем вернуться.

«Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, потребовались подробные устные и визуальные инструкции», - сказал неназванный источник портала.

Как утверждается, некоторые видные деятели в администрации американского президента также пользуются подобными методами, чтобы передвигаться в помещениях.

Следует отметить, что 81-летний Джо Байден за время своего президентства уже не раз попадал в неловкие ситуации, из-за чего в американском обществе активно обсуждается возможное наличие у него проблем со здоровьем. В частности, речь идет о моментах, когда президент путает названия стран, забывает какие-то эпизоды из своей жизни, теряется в пространстве.