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Для Байдена печатают фото с дорогой к трибуне перед выступлениями

Утверждается, что некоторые видные деятели в администрации Байдена тоже пользуются подобными методами.
Анна Назайкина 2024-07-08 16:58:57
© Фото: Tierney L. Cross - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Для американского лидера Джо Байдена перед выступлениями печатают инструкцию крупным шрифтом и фотографиями, таким образом президенту Соединенных Штатов показывают путь к трибуне, чтобы он не потерялся, передает Axios.

В распоряжении портала оказался документ со снимками. В сущности, это подробная инструкция, как добраться до подиума, а затем вернуться.

«Меня удивило, что такому опытному политическому деятелю, как президент, потребовались подробные устные и визуальные инструкции», - сказал неназванный источник портала.

Как утверждается, некоторые видные деятели в администрации американского президента также пользуются подобными методами, чтобы передвигаться в помещениях.

Следует отметить, что 81-летний Джо Байден за время своего президентства уже не раз попадал в неловкие ситуации, из-за чего в американском обществе активно обсуждается возможное наличие у него проблем со здоровьем. В частности, речь идет о моментах, когда президент путает названия стран, забывает какие-то эпизоды из своей жизни, теряется в пространстве.

#в стране и мире #Джо Байден #выступление #президент США #инструкция
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