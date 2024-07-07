NYP: врач Байдена общался с экспертом по болезни Паркинсона

Лечащий врач президента США Джозефа Байдена Кевин О’Коннор провел встречу с неврологом, специализирующимся на болезни Паркинсона. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на записи в журнале посещений Белого дома.

По данным издания, встреча состоялась 17 января. В ней принимал участие доктор Кевин Каннард - эксперт по болезни Паркинсона из медицинского центра Уолтера Рида. Медик обладает 20-летним опытом лечения данного заболевания, а также оказывает поддержку медицинской службе Белого дома. В 2023 году он опубликовал статью, посвященную ранним стадиям Паркинсона.

«Скорее всего, они говорили о Байдене», - заявил Ронни Джексон, лечащий врач экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.

В январской встрече также принимали участие еще два медика. Один из них - кардиолог Джон Этвуд, личность второго не установлена.

Напомним, что странное поведение и оговорки 81-летнего президента США вызывают в обществе спекуляции о его состоянии здоровья и возможности руководить страной. При этом в Белом доме утверждают, что с Байденом все в порядке. Тем не менее, 80% американцев убеждены, что нынешний президент слишком стар для избрания на второй срок.