Лавров назвал условия для возобновления диалога с США

Москва открыта к любым переговорам по Украине, если они будут по существу, и прежде всего коснутся первопричин конфликта. О перспективах урегулирования кризиса сегодня говорил Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы российских и зарубежных журналистов.

Еще до начала интервью Сергея Лаврова двум российским и четырем иностранным каналам в МИДе подчеркивали, что оно не подменяет собой формат ежегодной январской пресс-конференции. Но вопросов от журналистов было много. И первый из них о возможности пока еще консультаций, которые могут начаться после прихода в Белый дом Дональда Трампа, в свете возможных мирных переговоров с Киевом.

«Нас не могут устроить пустые разговоры. Перемирие - это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности России и наших сограждан, в контексте которых будет закреплена невозможность нарушения этих договоренностей», - сказал Лавров.

И здесь Сергей Лавров имеет ввиду гарантии безопасности, которые Москва выдвигала Западу еще до начала специальной военной операции. Но тогда там отвергли требование России вернуть НАТО к границам 1997 года. Кроме этого, возможность остановить конфликт представилась уже при работе над стамбульскими соглашениями с Киевом. Тогда он одобрил первоначальный текст документа, где значилось обязательство не ущемлять в правах русскоязычных граждан.

«Поэтому, когда нам говорят, что Россия выдвигает предварительные условия, это не предварительные условия, это требования выполнить то, о чем раньше договаривались», - напомнил Лавров.

Избранный президент США Дональд Трамп пока не раскрыл, в чем именно будет заключаться его мирный план по Украине. Но его спецпосланник, генерал-лейтенант Кит Келлог в интервью Fox Business заявил, что Трамп не будет возвращаться к прежней попытке мирного урегулирования, очевидно имея ввиду Минские соглашения, гарантами исполнения которых выступили бывшие президент Франции и канцлер ФРГ Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

«Минские договоренности не попытка, а решение Совбеза ООН, которое растоптали при участии США. Нужно было время для накачки Украины оружием и сейчас те идеи, которые витают в воздухе, преследуют туже цель. Рассуждать и гадать преждевременно. Мы открыты к любым переговорам, если они будут по сути», - заключил министр.

А вот попытка изоляции России напротив, провалилась, был вынужден признать Жозеп Боррель. При этом, санкции рикошетом ударили и по Старому Свету. Во Франции - протесты фермеров, в Германии - обанкротившиеся предприятия. И в их числе, что символично, даже производитель логотипа для «Мерседес-Бенц». Но, как показал недавний визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не все в ЕС готовы мириться с падением собственной экономики.

«Венгрия, Словакия и другие члены ЕС потихоньку начинают проситься на доверительный разговор. Но в открытую мало кто решается, действует палочная дисциплина. Новая глава Кая Каллас диктует, как себя надо вести. Посмотрим, насколько брюссельская бюрократия сможет убедить страны-члены, что она больше знает настроения населения и нужды этих народов», - отметил Лавров.

Вместе с тем, в отсутствие детального плана Трампа до инаугурации - полная неопределенность в отношении его дальнейших шагов. Не получится ли так, что вместо сокращения поддержки Киеву она может даже вырасти? Речь о встрече с Трампом Зеленского и Макрона по случаю открытия после пожара Нотр-Дам.

«Я не увидел каких-то обнадеживающих сигналов. У меня сохраняется чувство, что самое главное в этой встрече была именно картинка, когда два политика и один расист сфотографировались на фоне этого собора», - предположил глава МИД России.

Позиция президента Франции тут, кстати, заслуживает особого внимания.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французский коллег: "Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины. Как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, что ни слова об Украине без Украины. Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать. Но параллельно с этим Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину, готовит на своей территории боевые подразделения вооруженных сил Украины. Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег», - заключил Лавров.

В ответ на вопрос про недавние обстрелы Киева Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права и ударам по мирным гражданам. В отличие от нее, подчеркнул Министр иностранных дел, Россия бьет только по военным объектам.

«Вот 20 декабря, когда ракеты ВСУ ударили по гражданским целям в Российской Федерации мы ответили высокоточным оружием по пункту управления СБУ, по конструкторскому бюро "Луч", которое осуществляет проектирование и производство ракет, а также по позициям американского ЗРК. Все цели были поражены», - напомнил глава российской дипломатии.

В политическом смысле Новый год - в смысле отсчет нового цикла в истории российско-американских отношений - начнется уже 20 января, когда и состоится инаугурация Дональда Трампа.

«Мы не будем гадать, мы будем ждать, когда политика новой администрации будет окончательно сформулирована. Тем не менее, мы слышим сигналы от команды Трампа о том, что они заинтересованы возобновить диалог. Это разумно и совершенно нормально. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог будет результативным, а если не будут интересы учитываться, то все будет как есть», - подвел итог Министр.

В любом случае, ожидать резкого изменения политики Белого дома, предупреждают в МИДе, не стоит. В отношении России на Капитолийском холме уже давно двухпартийный консенсус.