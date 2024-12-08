МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: Трамп сначала не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Портал Axios раскрыл подробности трехсторонней встречи между Макроном, Трампом и Зеленским в Елисейском дворце в Париже.
Таисия Кваша 2024-12-08 15:54:36
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп изначально не проявил желания встречаться с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщил портал Axios.

«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», - говорится в материале.

Как отмечают СМИ, Трампа в последний момент заставил согласиться на встречу президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее газета New York Post сообщила, что на парижской встрече у Владимира Зеленского вызвало беспокойство «каменное лицо» Дональда Трампа. Но позже глава киевского режима назвал трехстороннюю встречу «хорошей и продуктивной».

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также американский политик призвал прекратить огонь и немедленно начать мирные переговоры.

После слов Трампа по Украине Кремль озвучил условия для мирных переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Зеленскому нужно отменить запрет на переговоры и возобновить диалог на основе Стамбульских договоренностей.

#в стране и мире #Франция #Украина #Дональд Трамп #Париж #Владимир Зеленский #Эмманюэль Макрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 