Axios: Трамп сначала не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп изначально не проявил желания встречаться с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщил портал Axios.

«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», - говорится в материале.

Как отмечают СМИ, Трампа в последний момент заставил согласиться на встречу президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее газета New York Post сообщила, что на парижской встрече у Владимира Зеленского вызвало беспокойство «каменное лицо» Дональда Трампа. Но позже глава киевского режима назвал трехстороннюю встречу «хорошей и продуктивной».

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хотел бы заключить сделку с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также американский политик призвал прекратить огонь и немедленно начать мирные переговоры.

После слов Трампа по Украине Кремль озвучил условия для мирных переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Зеленскому нужно отменить запрет на переговоры и возобновить диалог на основе Стамбульских договоренностей.