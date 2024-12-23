Ушаков рассказал о намерениях Путина и Фицо относительно экономики

Восстановление традиционных экономических связей между Москвой и Братиславой стало одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Российский лидер принял высокого гостя в Кремле накануне.

«Была с обеих сторон высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционных взаимовыгодных связей между странами, прежде всего в торгово-экономической сфере», - рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Словацкий премьер ранее заявил, что его визит в Россию стал ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Также Фицо недоволен инициативами киевского режима о введении санкций против российской ядерной программы.

Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и угрожает миру, а также ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо, подчеркнул Фицо.

Напомним, транзитный договор между Москвой и Киевом истекает 1 января 2025 года. Украина не намерена продлевать контракт. Роберт Фицо уже пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если тот будет препятствовать прокачке газа, предназначенного для Братиславы.