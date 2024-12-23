МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков рассказал о намерениях Путина и Фицо относительно экономики

В ходе переговоров Владимира Путина и Роберта Фицо в Кремле стороны также обсудили возможные варианты завершения конфликта на Украине.
Ян Брацкий 2024-12-23 20:51:51
© Фото: Kremlin.ru

Восстановление традиционных экономических связей между Москвой и Братиславой стало одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Российский лидер принял высокого гостя в Кремле накануне.

«Была с обеих сторон высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционных взаимовыгодных связей между странами, прежде всего в торгово-экономической сфере», - рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Словацкий премьер ранее заявил, что его визит в Россию стал ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Также Фицо недоволен инициативами киевского режима о введении санкций против российской ядерной программы.

Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и угрожает миру, а также ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо, подчеркнул Фицо.

Напомним, транзитный договор между Москвой и Киевом истекает 1 января 2025 года. Украина не намерена продлевать контракт. Роберт Фицо уже пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если тот будет препятствовать прокачке газа, предназначенного для Братиславы.

#Россия #Экономика #Путин #Кремль #переговоры #словакия #Фицо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 