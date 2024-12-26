Лавров: Франция предлагала наладить диалог по Украине в обход Киева

Франция предлагала России организовать переговоры по украинскому вопросу без участия Киева, тем самым нарушая так называемый принцип Запада «Ни слова об Украине без самой Украины», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: “Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу”. Кстати, без всякой Украины», - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.

Россия не отказывается от содействия французской стороны, однако не может относиться к этому серьезно, сказал Лавров, напомнив, что Париж выступает за отправку так называемых миротворческих сил на Украину и занимается подготовкой ВСУ на французской территории.

Напомним, в ходе встречи с журналистами глава российского МИД также вновь отметил готовность Москвы к переговорам с Киевом, но только с учетом первопричин украинского конфликта.