Несколько стран предложили себя в качестве площадки для встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран», - рассказал он.

О каких странах идет речь, Юрий Ушаков рассказывать не стал. Однако помощник Путина добавил, что такие предложения продолжают поступать.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет никаких предпосылок для встречи лидеров двух стран. Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским лидером, чтобы разрешить конфликт на Украине. В свою очередь, Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря выразил готовность встретиться с Трампом в любое время.

В июле этого года президент РФ сказал, что переговоры по Украине могут основываться на стамбульских договоренностях, которые остаются «на столе». Именно киевский режим отказался от мирного диалога, сделал это публично и по прямому указанию из Лондона и Вашингтона, подчеркнул он.