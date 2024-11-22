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Эксперт рассказал о последствиях удара «Орешником» для ВСУ

Украинские войска могут лишиться большого количества техники и систем обеспечения боя, в том числе разведывательной аппаратуры.
Сергей Лебедев 2024-11-22 14:28:06
© Фото: dnepr_operativ, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Удар «Орешником» по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске может лишить украинские войска большого количества техники и систем обеспечения боя. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Эксперт отметил, что на украинском предприятии, которое накануне поразили ВС РФ, собирают беспилотники, ремонтируют технику, в том числе немецкие танки Leopard, а также делают разведывательную аппаратуру и многое другое.

«Урон огромный, потому что "Южмаш" - это город в городе... Гиперзвуковые боеголовки, которые нанесли удар, могли не только разрушить здания, стоявшие на земле, но и подземные хранилища, и цеха, которые, безусловно, есть на "Южмаше"», - отметил Литовкин.

Напомним, вчера вечером российский президент Владимир Путин сообщил о проведенном испытании новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». ВС РФ поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, производящий ракетную технику.

#ВС РФ #Украина #днепропетровск #южмаш #удар #наш эксклюзив #орешник
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