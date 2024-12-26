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Лавров объяснил, какими должны быть договоренности по Украине

Перемирие с Украиной сейчас стало бы «путем в никуда», добавил министр.
Елизавета Кондрикова 2024-12-26 11:42:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перемирие на Украине, если бы оно было заключено сейчас, «путем в никуда». Для России необходимы надежные юридические договоренности с механизмом, который обеспечивал бы «невозможность их нарушения».

«Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием», - пояснил министр в интервью российским и зарубежным СМИ.

Он подчеркнул, что в Москве готовы к переговорам, но только если они будут учитывать первопричины конфликта на Украине - бесконтрольное расширение НАТО и расистские действия киевского режима после госпереворота, в том числе в отношении русского языка.

Напомним, в начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что от соглашения отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Таким образом в Кремле отреагировали на заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский «хотел бы заключить сделку» с Москвой.

#Россия #Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #договоренности #переговоры с Украиной #конфликт на Украине
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