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Трамп решил назначить спецпосланником по Украине отставного генерала

Избранный американский президент выдвинул на должность кандидатуру Кита Келлога.
Сергей Лебедев 2024-11-27 22:11:51
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность специального посланника по Украине и России. Об этом республиканец сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России», - написал Трамп.

Келлог во время первого срока Трампа был исполнительным секретарем и главой аппарата Совета национальной безопасности.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что избранный американский президент якобы рассматривает на должность спецпредставителя кандидатуру экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла. Об этом писало агентство Reuters.

Отмечалось, что Гренелл, который был послом США в Германии, а также временно исполнял обязанности Директора национальной разведки, способен стать ключевой фигурой «в усилиях по прекращению конфликта».

#сша #Дональд Трамп #Президент #спецпредставитель #Кит Келлог
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