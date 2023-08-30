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Фигуристка Горбачева попросила прощения за свое исчезновение

Алексей Курильченко
11:37 30.08.2023
Спортсменка заявила, что не ссорилась со своим тренером и намерена продолжить тренировки.
Фигуристка Горбачева попросила прощения за свое исчезновение
© Фото: Alina Gorbacheva, Instagram*
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Российская фигуристка Алина Горбачева высказалась после своего исчезновения. Девушка извинилась за свой поступок и заметила, что он никак не связан с профессиональной деятельностью. На данный момент спортсменка находится дома.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой», - написала Горбачева в своем Instagram*.

Девушка добавила, что у нее не было конфликта с тренером Софьей Федченко. Девушка намерена продолжать тренироваться и радовать зрителей выступлениями.

Об исчезновении Горбачевой стало известно 29 августа - девушка пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена» и пошла в сторону Владимирской церкви. По данному факту Следственный комитет организовал проверку и возбудил уголовное дело. Были организованы поиски с участием кинологов и водолазов. Девушка была замечена на записях камер наблюдения. Предполагалось, что Горбачева могла сбежать к друзьям из-за якобы ссоры с тренером. Впоследствии девушку нашла полиция в одном из московских кинотеатров.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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