Водолаз обследует водоем на северо-западе Москвы в поисках фигуристки Горбачевой

По одной из версий пропажи спортсменки, Алина Горбачева могла утонуть.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Водолаз обследует водоем на северо-западе Москвы в поисках пропавшей фигуристки Алины Горбачевой.

Девушка пропала накануне вечером. Мать юной спортсменки сообщила, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и пошла в сторону Владимирской церкви. В последний раз Горбачеву видели в районе Волоколамского шоссе.

Ранее на Покровской набережной нашли, предположительно, вещи пропавшей фигуристки. По одной из версий, Алина Горбачева могла утонуть. Поисковики опубликовали ориентировку на пропавшую спортсменку и объявили сбор волонтеров. Возбуждено уголовное дело об убийстве по факту исчезновения фигуристки в Москве.