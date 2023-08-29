Пропавшая фигуристка Горбачева найдена полицейскими в Москве

В прокуратуре Москвы отметили, что в настоящее время жизни и здоровью спортсменки ничего не угрожает.

© Фото: ТРК «Звезда»

Полицейские нашли пропавшую фигуристку Алину Горбачеву. Местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров.

«По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», - сообщает прокуратура Москвы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой в Москве. Пропавшую спортсменку искали на катере в Москва-реке, к поиску подключились также водолазы.