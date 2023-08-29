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SHOT: фигуристка Горбачева хотела сменить тренера и могла уйти к друзьям

Ирина Елагина
14:33 29.08.2023
Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе возможный конфликт с тренером.
SHOT: фигуристка Горбачева хотела сменить тренера и могла уйти к друзьям
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева хотела сменить тренера и, возможно, ушла после тренировки не домой, а к кому-то из своих друзей. Информацией об одной из отрабатываемых версий с Telegram-каналом SHOT поделился источник в окружении 16-летней фигуристки.

Известно, что девочка приехала в Москву из Краснодара в 9 лет и с тех пор, по данным sport24, живет на съемной квартире вместе со своим тренером Софьей Федченко.

По данным СМИ, незадолго до исчезновения девушка переписывалась с подругой.

«Алина сказала, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила», - приводит SHOT слова знакомой Горбачевой.

Кроме того, по информации издания, есть версия, что фигуристка могла утонуть в Москве-реке.

«Вещи нашли на пляже на Покровской набережной», - сообщает издание.

Напомним, что известная фигуристка пропала 28 августа после тренировки на катке «Чкалов Арена», в последний раз девушку видели у входа в парк стадиона «Спартак» на Волоколамском шоссе. СК начал проверку по факту исчезновения несовершеннолетней спортсменки.

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