В стране и мире Пропавшую фигуристку Горбачеву ищут на катере в Москве-реке Игнат Далакян В поисках 16-летней фигуристки задействован аварийно-спасательный отряд №9. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В настоящий момент пропавшую фигуристку Алину Горбачеву ищут на катере в Москве-реке. Как сообщает RT, в поисках юной спортсменки также задействован аварийно-спасательный отряд №9. Напомним, накануне вечером чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Мать спортсменки сообщила, что девушка вышла с одного из столичных катков и пошла в сторону Владимирской церкви. Последний раз девушка была замечена в районе Волоколамского шоссе. Экспертное мнение и аналитика