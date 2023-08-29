Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

В Москве пропала чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачева. Об этом сообщила мать девушки.

Как сообщает женщина, 16-летняя спортсменка вышла с катка «Чкалов Арена» и пошла в сторону Владимирской церкви. Камеры последний раз зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», - сообщила мать девушки агентству РИА Новости.

Как сообщает Telegram-канал «112», вещи фигуристки были найдены на Покровской набережной. О местоположении девушки на данный момент неизвестно. Также сообщается, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.