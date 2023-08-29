Спорт Спорт Спорт

Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Алексей Курильченко
13:17 29.08.2023
Последний раз девушку видели в районе Волоколамского шоссе.
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
Читайте нас на:

В Москве пропала чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачева. Об этом сообщила мать девушки.

Как сообщает женщина, 16-летняя спортсменка вышла с катка «Чкалов Арена» и пошла в сторону Владимирской церкви. Камеры последний раз зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», - сообщила мать девушки агентству РИА Новости.

Как сообщает Telegram-канал «112», вещи фигуристки были найдены на Покровской набережной. О местоположении девушки на данный момент неизвестно. Также сообщается, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 В стране и мире
СК начал проверку по факту безвестного исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве
12:35 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем
12:08 В стране и мире
В Кремле назвали большим успехом первый полет импортозамещенного SSJ-100
10:27 В стране и мире
Задержанный ФСБ сторонник «Азова»* рассказал о подготовке теракта
07:42 В стране и мире
Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.