Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

В настоящее время идут поиски спортсменки.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала видео с 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой, которая пропала в столице. Ведомство сообщает, что установление обстоятельств исчезновения юной спортсменки находится на контроле прокуратуры.

По предварительной информации, девушка покинула один из столичных катков и не вернулась домой. В настоящее время продолжаются поиски фигуристки.

Ранее появилась информация, что 16-ти летняя спортсменка планировала поменять тренера и могла уйти к друзьям. Последний раз фигуристка была замечена в районе Волоколамского шоссе.