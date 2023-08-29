В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

Игнат Далакян
14:39 29.08.2023
В настоящее время идут поиски спортсменки.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы
Читайте нас на:

Прокуратура Москвы опубликовала видео с 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой, которая пропала в столице. Ведомство сообщает, что установление обстоятельств исчезновения юной спортсменки находится на контроле прокуратуры.

По предварительной информации, девушка покинула один из столичных катков и не вернулась домой. В настоящее время продолжаются поиски фигуристки.

Ранее появилась информация, что 16-ти летняя спортсменка планировала поменять тренера и могла уйти к друзьям. Последний раз фигуристка была замечена в районе Волоколамского шоссе.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 В стране и мире
СК начал проверку по факту безвестного исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве
12:35 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем
12:08 В стране и мире
В Кремле назвали большим успехом первый полет импортозамещенного SSJ-100
10:27 В стране и мире
Задержанный ФСБ сторонник «Азова»* рассказал о подготовке теракта
07:42 В стране и мире
Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.