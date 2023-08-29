СК возбудил дело об убийстве после исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве

В рамках расследования уголовного дела у оперативных служб больше полномочия для розыска пропавшей спортсменки.

© Видео: пресс-служба СКР © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по убийству в связи с пропажей без вести 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, исчезнувшей 28 августа после окончания тренировки на катке «Чкалов. Арена».

Как пояснили в СКР, в рамках расследования уголовного дела у оперативно-следственных подразделений больше полномочия для розыска пропавшей спортсменки. И дело по статье «Убийство» возбуждено «для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой».

В СКР подтвердили информацию от матери исчезнувшей спортсменки, что вечером в понедельник она вышла из спорткомлекса на Летной улице в Тушино и пропала.

Напомним, что к розыску чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров подключились водолазы - рядом с парком стадиона «Спартак», где в последний раз видели Горбачеву, протекает Москва-река.