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СК возбудил дело об убийстве после исчезновения фигуристки Горбачевой в Москве

Ирина Елагина
16:01 29.08.2023
В рамках расследования уголовного дела у оперативных служб больше полномочия для розыска пропавшей спортсменки.
© Видео: пресс-служба СКР © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по убийству в связи с пропажей без вести 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, исчезнувшей 28 августа после окончания тренировки на катке «Чкалов. Арена».

Как пояснили в СКР, в рамках расследования уголовного дела у оперативно-следственных подразделений больше полномочия для розыска пропавшей спортсменки. И дело по статье «Убийство» возбуждено «для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой».

В СКР подтвердили информацию от матери исчезнувшей спортсменки, что вечером в понедельник она вышла из спорткомлекса на Летной улице в Тушино и пропала.

Напомним, что к розыску чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров подключились водолазы - рядом с парком стадиона «Спартак», где в последний раз видели Горбачеву, протекает Москва-река.

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