Терапевт Лапа оценила шансы Саакашвили на выживание после голодовки

Эксперт отметила, что, если политик вновь попытается объявить голодовку, это может привести его к смерти.

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Нынешнее изможденное состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили можно объяснить последствиями голодовки, которая могла «притянуть» множество инфекций и нанести непоправимый ущерб организму. В беседе со «Звездой» врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа отметила, что у политика налицо астено-невротический синдром - признак истощения нервной системы.

«Голодовка - это удар по иммунитету, любая инфекция присоединится. Сама посадка в тюрьму - это стресс, и ослабленный организм на инфекции очень падок... Судя по тому, что я увидела, астено-невротический синдром налицо», - сказала врач.

Лапа рассказала, что во время голодовки в организме запускается аутоиммунный процесс. На его фоне могут обостриться различные заболевания - например, колит или бронхит. Параллельно с этим воспалительные белки начинают разрушать организм - и этот процесс практически необратим. По словам врача, с такими заболеваниями заключенных обычно в тюрьме не держат.

«Все зависит от того, начнется кровотечение или нет. При анемии кровотечение смертельно. Если он продолжает потихоньку кушать ту еду, которая есть - она не калорийная, но поддерживающая, - это будет нормально. Но если он опять что-нибудь выкинет со своим организмом, то может быть его "последний полет", потому что организм не выдержит аутоиммунной нагрузки», - рассказала Лапа.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет «изгнания». Впоследствии политик был арестован властями страны. Теперь он находится в заключении, в мае 2022 года его поместили в клинику в Тбилиси. Врачи заявляли о заражении COVID-19, прогрессирующей деменции и заболевании мозга. Как заявила мать политика Гиули Аласания, Саакашвили сейчас выглядит как «скелет». Позже телеканал Mtavari показал запись судебного процесса, которая подтвердила изможденное состояние экс-президента. За 21 месяц политик потерял 65 килограммов веса - при росте 195 сантиметров он весит всего лишь 55 кг.