Стало известно, когда Саакашвили прекратит голодовку

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, пообещал прекратить объявленную им 1 октября голодовку после перевода его из тюрьмы в госпиталь. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

«Он пообещал, что прекратит голодовку и каскад голодовки в стране будет прекращен. Горийский госпиталь полностью оснащен всей материально-технической базой, требующейся пациенту", - сообщает ее слова РИА Новости.

Грузинский министр здравоохранения посетила госпиталь в Гори, куда может быть переведен Саакашвили. Она поделилась, что не теряет надежду на прекращение «эпидемии голодовки», охватившую Грузию, после завершения ее Михаилом Саакашвили. Многие врачи, депутаты и соратники бывшего президента также объявили голодовку в знак солидарности с бывшим грузинским лидером.

Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщала о потере им сознания в тюрьме. После он был переведен в реанимацию. До этого личный врач политика Николоз Кипшидзе заявлял, что находящийся в тюремном заключении экс-президент Грузии пребывает в тяжелом состоянии.