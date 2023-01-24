Саакашвили заразился COVID-19

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, мать которого ранее заявила, что в теле ее сына находится яд, заразился COVID-19 в больнице. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

«У Саакашвили подтвердился ковид. Как? Мы все заходим к нему замотанные», - написал он в социальной сети.

Напомним, что в данный момент Михаил Саакашвили является фигурантом четырех уголовных дел, по двум из которых ему уже вынесен приговор.

Ранее врач-невролог Шахин Эммануэль Лахани, опрошенный на суде в качестве свидетеля, заявил, что у экс-президента Грузии диагностирована быстро развивающаяся деменция. В связи с этим специалист рекомендовал отсрочить тюремное наказание для Саакашвили. Вместо этого ему, по мнению Лахани, требуется квалифицированное лечение в Европе или США.